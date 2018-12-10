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Верховный суд Украины восстановил в должности судью-сепаратиста

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Верховный суд Украины восстановил в должности скандального судью-сепаратиста Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука.

Таким образом, он отменил постановление Верховной Рады о его увольнении в связи с нарушением присяги, сообщает "Громадське".

Решение суда датировано 28 ноября, в это время Чернобуку уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Валерий Чернобук

Валерий Чернобук

"Цензор.НЕТ"

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О восстановлении в должности заявлял и сам одиозный судья во время заседания Киевского апелляционного суда 5 декабря, рассматривавшего жалобу на избрание меры пресечения.

Валерий Чернобук

Валерий Чернобук

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014 года. Во время аннексии полуострова Россией он сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта. 3 ноября во время спецоперации СБУ Чернобук был задержан в Киеве. 5 ноября он был арестован на два месяца по подозрению в госизмене без права внесения залога.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Верховный суд Украины
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