Верховный суд Украины восстановил в должности судью-сепаратиста

Верховный суд Украины восстановил в должности скандального судью-сепаратиста Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука.

Таким образом, он отменил постановление Верховной Рады о его увольнении в связи с нарушением присяги, сообщает "Громадське".

Решение суда датировано 28 ноября, в это время Чернобуку уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Валерий Чернобук "Цензор.НЕТ"

О восстановлении в должности заявлял и сам одиозный судья во время заседания Киевского апелляционного суда 5 декабря, рассматривавшего жалобу на избрание меры пресечения.

Валерий Чернобук "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014 года. Во время аннексии полуострова Россией он сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта. 3 ноября во время спецоперации СБУ Чернобук был задержан в Киеве. 5 ноября он был арестован на два месяца по подозрению в госизмене без права внесения залога.