''Вброс и дезинформация'': историк раскрыл фейк Кремля о Сенцове

Разговоры о предоставлении украинскому политзаключенному в России Олегу Сенцову американского гражданства для его освобождения - это информационные вбросы Кремля.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк и публицист Андрей Плахонин. По его словам, таким образом власти России пытаются отследить реакцию общественности на подобные предложения.

"Путин все время пытается перевести диалог с уровня Украины, приравнять нас к ДНР/ЛНР и выйти на прямой диалог с США. А Америка, несмотря на миссию Волкера, пытается удержать этот диалог на уровне минского формата", - пояснил Плахонин.

Историк напомнил, что нет прецедентов заочного предоставления американского гражданства для освобождения какого-то политического деятеля. Кроме того, он привел пример предоставления дипломатического статуса Надежде Савченко - эта попытка никак не повлияла на судьбу политзаключенной.

"Мне кажется, что это все на уровне слухов, которые были недавно, о том, что его будут менять на Бута", - подытожил Плахонин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов так и продолжил отказываться от пищи.

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