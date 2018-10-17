МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Вброс и дезинформация'': историк раскрыл фейк Кремля о Сенцове

3.2тЧитать материал на украинском

Разговоры о предоставлении украинскому политзаключенному в России Олегу Сенцову американского гражданства для его освобождения - это информационные вбросы Кремля.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк и публицист Андрей Плахонин. По его словам, таким образом власти России пытаются отследить реакцию общественности на подобные предложения.

"Путин все время пытается перевести диалог с уровня Украины, приравнять нас к ДНР/ЛНР и выйти на прямой диалог с США. А Америка, несмотря на миссию Волкера, пытается удержать этот диалог на уровне минского формата", - пояснил Плахонин.

Новости
''Это попытка унизить'': юрист объяснила заявление России о Сенцове

Историк напомнил, что нет прецедентов заочного предоставления американского гражданства для освобождения какого-то политического деятеля. Кроме того, он привел пример предоставления дипломатического статуса Надежде Савченко - эта попытка никак не повлияла на судьбу политзаключенной.

"Мне кажется, что это все на уровне слухов, которые были недавно, о том, что его будут менять на Бута", - подытожил Плахонин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов так и продолжил отказываться от пищи.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрей Плахонин
Место
Украина
Объекты
РоссияСШАСенцовУкраина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
24
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Забывать стали про него... Кому он нужен, кроме дебилов хохлов...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Разговоры о предоставлении Сенцову американского гражданства велись только на УкрТВ ... я вообще об этом первый раз читаю, даже на Обозе об этом не писали ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Заипали вы со своим эрцазным режиссером полуфильма! Пусть сидит, тварь. Чтоб не повторялись керченские события. Идеологом коих эту мразь вполне можно считать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги