В Запорожье девушка покончила с собой, отставив предсмертную записку

В Запорожье 27 сентября, около 10:30, 19-летняя девушка покончила с собой, прыгнув с недостроенного моста.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, по одной из версий, она совершила этот поступок из-за неразделенной любви.

"О трагедии, которая произошла на улице Прибрежная магистраль, полиции сообщили прохожие. К сожалению, полученные при падении травмы оказались смертельными. На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка", – отметил он.

Собеседник добавил, что полицейские устанавливают все причины трагедии, открыто уголовное производство по статье 115 (убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 сентября в городе Кривой Рог Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна 12-го этажа жилого дома. От полученных травм подросток скончалась на месте.