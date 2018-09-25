В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

Во вторник, 25 сентября, в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался очередной миномет "Молот".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова. Позже информацию подтвердили и в пресс-службе Объединенных сил Украины.

"У нас трое раненых от разрыва "Молота". Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов", — написала она. Отметим, что по официальной версии, ранения получили двое военных.

Как утверждают в ООС, причиной разрыва мины стала неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, выяснено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неправильной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил его хранения",— говорится в заявлении пресс-центра.

В волонтерской организации "Повернись живим" добавили, что инертные подрывники хранились не в заводской упаковке.

"Силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника запрещенным оружием. Кроме этого, бойцы подразделения, которые накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правила, то могли бы, к сожалению, быть погибшие", - подчеркнули волонтеры.

120-мм миномет "Молот" rbc.ua

"Коротко о "Молоте": миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности соблюдена. Люди живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование", - написала волонтер Алена Шевцова.в Facebook, добавив, что двойного заряда не было.

По некоторым данным, "Молот" взорвался в 72-й бригаде. Официального подтверждения информации пока нет.

Представитель пресс-центра штаба Операции Объединенных сил на Донбассе Алексей Тригуб уточнил "Интерфакс-Украина", что инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС.

"Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он, отметив, что раненые госпитализированы. "Их состояние удовлетворительное", - добавил Тригуб.

Нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот". Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Отметим, что ранее также волонтеры и СМИ писали, что от взрыва "Молота" в апреле 2017 года погибли трое бойцов АТО на Донбассе, но тогда в штабе антитеррористической операции заявили, что военные погибли "в результате обстрела боевиков".

Затем 6 июня 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ривненском полигоне в результате двойного заряжания. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета. Та же Решетилова еще в 2017 году писала, ссылаясь на информацию от командира одного из боевых батальонов, что три таких миномета пришлось списать сразу после получения.