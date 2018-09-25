МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

76.4тЧитать материал на украинском

Во вторник, 25 сентября, в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался очередной миномет "Молот".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова. Позже информацию подтвердили и в пресс-службе Объединенных сил Украины.

"У нас трое раненых от разрыва "Молота". Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов", — написала она. Отметим, что по официальной версии, ранения получили двое военных.

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

Как утверждают в ООС, причиной разрыва мины стала неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, выяснено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неправильной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил его хранения",— говорится в заявлении пресс-центра.

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

В волонтерской организации "Повернись живим" добавили, что инертные подрывники хранились не в заводской упаковке.

"Силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника запрещенным оружием. Кроме этого, бойцы подразделения, которые накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правила, то могли бы, к сожалению, быть погибшие", - подчеркнули волонтеры.

120-мм миномет

120-мм миномет "Молот"

rbc.ua

"Коротко о "Молоте": миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности соблюдена. Люди живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование", - написала волонтер Алена Шевцова.в Facebook, добавив, что двойного заряда не было.

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

По некоторым данным, "Молот" взорвался в 72-й бригаде. Официального подтверждения информации пока нет.

В ВСУ взорвался очередной миномет "Молот": двое раненых

Представитель пресс-центра штаба Операции Объединенных сил на Донбассе Алексей Тригуб уточнил "Интерфакс-Украина", что инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС.

"Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он, отметив, что раненые госпитализированы. "Их состояние удовлетворительное", - добавил Тригуб.

Нардеп от

Нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот". Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Отметим, что ранее также волонтеры и СМИ писали, что от взрыва "Молота" в апреле 2017 года погибли трое бойцов АТО на Донбассе, но тогда в штабе антитеррористической операции заявили, что военные погибли "в результате обстрела боевиков".

Затем 6 июня 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ривненском полигоне в результате двойного заряжания. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года.

После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета. Та же Решетилова еще в 2017 году писала, ссылаясь на информацию от командира одного из боевых батальонов, что три таких миномета пришлось списать сразу после получения.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв "Молота" на полигоне
Место
Украина
Объект
миномет Молот
Поделиться в Facebook
72
Комментарии
102
142
Смешно
6
Интересно
141
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Добряков Добряк
Добряков Добряк
И эта страна хочет ядерное оружие???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шоу опять укроп покрашили .ебать вояки. Укростан может только баржи переплавлять через мост при сопровождением ВМФ России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Главное слово,,очередной’’!Следовательно непоследний!Как бальзам на душу...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги