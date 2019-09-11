В Винницкой области на военных складах прогремели взрывы: все подробности

В среду, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли четыре взрыва.

Как сообщает "Громадське", пострадавших в результате ЧП нет.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", – заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Главное управление ГСЧС в Винницкой области сообщило, что в сторону Калиновки выехали пожарные машины, передает "Місто".

"Пока не будет официальной информации, ничего не комментируем", – отметили в ведомстве.

Издание пишет, что в калиновских школах прекратили обучение, а детей отпустили домой. В Виннице аналогичная ситуация – об эвакуации школьникам не говорили, но с уроков отпустили.

Предварительно известно, что взрывы произошли из-за пожара, который перекинулся на снаряды. При этом в паблике "Підслухано Калинівка" в Facebook сообщают, что пожар уже ликвидировали.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка, Винницкой области, вспыхнул 26 сентября 2017 года. Ориентировочная стоимость ущерба от взрывов составила около 800 миллионов долларов.

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