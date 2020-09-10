В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения у могилы раввина Нахмана. Видео

Хасиды разрушили карантинные ограждения в Умани.
В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.
Ролик опубликовала 9 сентября израильская телерадиокорпорация КАН в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как паломники расшатывают с целью выломать железные конструкции, размещенные местной властью, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.
Брацлавские хасиды в Умани разрушили карантинные ограждения
Секретариат брацлавских хасидов уже отреагировал заявлением, осудив произошедшее. Там отметили, что такие действия ни в коей мере "не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины".
"Постыдное зрелище с причинением прямого ущерба", – заявили там, пообещав провести с нарушителями порядка разъяснительную работу.
Скриншот сообщения. Twitter телерадиокорпорация КАН
Как передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Объединенной еврейской общине Украины добавили, что фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в Украине, которая представляет интересы брацлавских хасидов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.
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