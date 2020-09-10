В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения у могилы раввина Нахмана. Видео

В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.

Ролик опубликовала 9 сентября израильская телерадиокорпорация КАН в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как паломники расшатывают с целью выломать железные конструкции, размещенные местной властью, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.

Брацлавские хасиды в Умани разрушили карантинные ограждения

Секретариат брацлавских хасидов уже отреагировал заявлением, осудив произошедшее. Там отметили, что такие действия ни в коей мере "не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины".

"Постыдное зрелище с причинением прямого ущерба", – заявили там, пообещав провести с нарушителями порядка разъяснительную работу.

Скриншот сообщения. Twitter телерадиокорпорация КАН

Как передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Объединенной еврейской общине Украины добавили, что фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в Украине, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

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