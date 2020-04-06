В Украине закрывают почти все пункты пропуска: где можно пересечь границу

В Украине с 7 апреля временно закроют 115 пунктов пропуска на границе. Еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение.

Пересечь государственную границу Украины можно будет только на авто в 19 пунктах пропуска, передает пресс-служба МВД.

При этом с 7 апреля не останется ни одного пункта пропуска, где можно пешком пересечь границу.

Границы Украиины

"В частности, внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины №288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения". С учетом изменений с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", – говорится в сообщении.

Пункты пропуска, где можно пересечь границу на авто: Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дьяково, Порубное, Паланка, Маяки-Удобное, Староказачье, Рени, Могилев-Подольский, Сеньковка, Новые Яриловичи, Славутич, Доманово, Выступовичи, Гоптовка, Юнаковка, Бачевск, Сеньковка и Меловое.

МВД

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