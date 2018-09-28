В Украине зафиксирована вспышка смертельного заболевания

В Сумах десять детей из разных школ были госпитализированы с менингитом, они находятся в состоянии средней тяжести.

Как передает ТСН, в одной из школ менингитом заболели сразу двое учеников, из-за чего на занятие не явился целый класс.

Родители запаниковали из-за вспышки болезни, однако врачи уверяют, что тяжелых случаев или других осложнений нет. Они заявили, что вскоре детей переведут из реанимации в обычное отделение.

Медики также отрицают предположения о вспышке внезапной инфекции, поскольку увеличение количества заболевших прослеживается каждые пять лет.

По предварительным выводам, возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября вспышка менингита также была зафиксирована на Закарпатье.