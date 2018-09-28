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В Украине зафиксирована вспышка смертельного заболевания

7.8тЧитать материал на украинском

В Сумах десять детей из разных школ были госпитализированы с менингитом, они находятся в состоянии средней тяжести.

Как передает ТСН, в одной из школ менингитом заболели сразу двое учеников, из-за чего на занятие не явился целый класс.

Родители запаниковали из-за вспышки болезни, однако врачи уверяют, что тяжелых случаев или других осложнений нет. Они заявили, что вскоре детей переведут из реанимации в обычное отделение.

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Медики также отрицают предположения о вспышке внезапной инфекции, поскольку увеличение количества заболевших прослеживается каждые пять лет.

По предварительным выводам, возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября вспышка менингита также была зафиксирована на Закарпатье.

Место
УкраинаСумы
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Естественный отбор насиления . Чем и кем укростан долги отдавать будет
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Только были корь и туберкулёз! Теперь менингит! Вы чем детей кормите, педоросли?
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