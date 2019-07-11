В Украине ввели химическую кастрацию педофилов: что это значит

Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

За проект закона №6449 отдали голоса 247 народных депутатов.

Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

Наказание для педофилов будет заключаться в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности.

Однако химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Также нардепы поддержали усиление ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних. Теперь за изнасилование несовершеннолетних будут карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.

Химическая кастрация ktk.kz

Кроме того, над таким преступниками будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

Помимо этого, развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, будут караться лишением свободы на срок до 5 лет (сейчас – ограничение или лишение свободы до 3 лет).

Новый закон предусматривает создание публичного реестра лиц за совершение вышеперечисленных преступлений.

Добавим, что Рада отдельно приняла в первом чтении еще один законопроект – №6607 – о создании реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних, и усиление ответственности за эти преступления.

В то же время, как сообщила OBOZREVATEL юрист-криминолог Анна Маляр, принятый проект закона №6449 является популистским и нерабочим. По ее словам, все лица, совершившие половые преступления против малолетних, будут подлежать принудительной химической кастрации, однако это неправильно.

"Эти люди делятся на две категории – на здоровых и на больных. Больных педофилией, которые действительно должны подлежать химической кастрации, один-два процента, а 98% – здоровых. И теперь, согласно этому законопроекту, будут кастрировать здоровых людей, которые совершили преступление не потому что они больны педофилией, а совсем по другим причинам", – говорит Маляр.

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