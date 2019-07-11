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В Украине ввели химическую кастрацию педофилов: что это значит

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Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

За проект закона №6449 отдали голоса 247 народных депутатов.

Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

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Наказание для педофилов будет заключаться в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности.

Однако химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Также нардепы поддержали усиление ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних. Теперь за изнасилование несовершеннолетних будут карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.

Химическая кастрация

Химическая кастрация

ktk.kz

Кроме того, над таким преступниками будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

Помимо этого, развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, будут караться лишением свободы на срок до 5 лет (сейчас – ограничение или лишение свободы до 3 лет).

Новый закон предусматривает создание публичного реестра лиц за совершение вышеперечисленных преступлений.

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Добавим, что Рада отдельно приняла в первом чтении еще один законопроект – №6607 – о создании реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних, и усиление ответственности за эти преступления.

В то же время, как сообщила OBOZREVATEL юрист-криминолог Анна Маляр, принятый проект закона №6449 является популистским и нерабочим. По ее словам, все лица, совершившие половые преступления против малолетних, будут подлежать принудительной химической кастрации, однако это неправильно.

"Эти люди делятся на две категории – на здоровых и на больных. Больных педофилией, которые действительно должны подлежать химической кастрации, один-два процента, а 98% – здоровых. И теперь, согласно этому законопроекту, будут кастрировать здоровых людей, которые совершили преступление не потому что они больны педофилией, а совсем по другим причинам", – говорит Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
педофилы реестр педофилов Верховная Рада Украины
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