В Украине ввели химическую кастрацию педофилов: что это значит

Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.
За проект закона №6449 отдали голоса 247 народных депутатов.
Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.
Наказание для педофилов будет заключаться в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности.
Однако химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.
Также нардепы поддержали усиление ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних. Теперь за изнасилование несовершеннолетних будут карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.
Химическая кастрация
ktk.kz
Кроме того, над таким преступниками будет установлен пожизненный административный надзор полиции.
Помимо этого, развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, будут караться лишением свободы на срок до 5 лет (сейчас – ограничение или лишение свободы до 3 лет).
Новый закон предусматривает создание публичного реестра лиц за совершение вышеперечисленных преступлений.
Добавим, что Рада отдельно приняла в первом чтении еще один законопроект – №6607 – о создании реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних, и усиление ответственности за эти преступления.
В то же время, как сообщила OBOZREVATEL юрист-криминолог Анна Маляр, принятый проект закона №6449 является популистским и нерабочим. По ее словам, все лица, совершившие половые преступления против малолетних, будут подлежать принудительной химической кастрации, однако это неправильно.
"Эти люди делятся на две категории – на здоровых и на больных. Больных педофилией, которые действительно должны подлежать химической кастрации, один-два процента, а 98% – здоровых. И теперь, согласно этому законопроекту, будут кастрировать здоровых людей, которые совершили преступление не потому что они больны педофилией, а совсем по другим причинам", – говорит Маляр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко.
Выяснилось, что родители подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".
Стало известно, что мать Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.
Появилась информация, что убийца Даши мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.
Мать подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине просила волонтеров помочь им с адвокатом.
Также в Черниговской области 15-летнюю девушку изнасиловал местный житель. Она пыталась сбежать, но он догнал и начал угрожать ей ножом.
В разных регионах Украины за одни сутки случилось три изнасилования несовершеннолетних.
В Запорожской области задержали мужчину, который обнажал половой орган при детях и принуждал их к половому акту. Также на Запорожье педофил изнасиловал 6-летнего ребенка своей сожительницы.
В Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.
Еще под Днепром нашли тело 13-летней Инны, которую неделю искала полиция. Убийцей оказался ранее судимый рецидивист.
После жестокого убийства Даши Лукьяненко и ряда других громких преступлений в Украине активизировалась тема наказания для педофилов.
В Верховной Раде предложили наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников.
Соответствующая петиция появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.
В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.
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