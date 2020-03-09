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9 марта • обновлено в 17:55
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В Украине предотвратили начало Третьей мировой войны

7.4т
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Третья мировая война могла начаться на территории Украины, когда 17 июля 2014 года над Донбассом российские оккупационные войска сбили Boeing 777 рейса МН17.

Такое мнение "Фактам" высказал военный инструктор и волонтер Цви Ариели, который занимался подготовкой бойцов ВСУ – участников АТО.

Отметим, что ранее издание De Telegraaf сообщало, что Нидерланды рассматривали вариант переброски в Украину своей армии.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Я готов поверить в то, что вооруженные силы Нидерландов, их Генштаб и так далее планировали такую операцию, потому что это обязанность военного ведомства государства – иметь военные планы на любые случаи жизни. В том числе – и на проведение специальных операций за пределами своего государства", – рассказал Ариели.

Военный инструктор отметил, что уже в 2014 было известно, что вооруженные силы России принимают участие в войне против Украины, и появление нидердандских войск могло положить началу конфликта с РФ.

"К тому же голландцы, как представители страны – члена НАТО, не могли бы принять решение провести такую операцию без одобрения всех государств – членов этого военного блока… Поэтому, если бы спецназ Нидерландов оказался бы в районе крушения MH17 и ему довелось бы вступить в бой с россиянами, тут и до Третьей мировой было бы недалеко. И эта война началась бы на территории Украины", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война НАТО
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Комментарии
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А теперь представьте как этот эксперд экспердирует ? Гондурас - отдыхает !
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пацталом
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1
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Mega Death
Mega Death
Жаль что они этот спецназ не высадили)) Xoxлы бы их научили шаровары стирать без мыла))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Mega Death, ну дай им немного помечтать, что они не самые нищие и безпомощные. Им хочется быть силными мол ОНИ спасли мир от 3 ей мировой
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