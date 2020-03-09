В Украине предотвратили начало Третьей мировой войны

Третья мировая война могла начаться на территории Украины, когда 17 июля 2014 года над Донбассом российские оккупационные войска сбили Boeing 777 рейса МН17.

Такое мнение "Фактам" высказал военный инструктор и волонтер Цви Ариели, который занимался подготовкой бойцов ВСУ – участников АТО.

Отметим, что ранее издание De Telegraaf сообщало, что Нидерланды рассматривали вариант переброски в Украину своей армии.

Война на Донбассе

"Я готов поверить в то, что вооруженные силы Нидерландов, их Генштаб и так далее планировали такую операцию, потому что это обязанность военного ведомства государства – иметь военные планы на любые случаи жизни. В том числе – и на проведение специальных операций за пределами своего государства", – рассказал Ариели.

Военный инструктор отметил, что уже в 2014 было известно, что вооруженные силы России принимают участие в войне против Украины, и появление нидердандских войск могло положить началу конфликта с РФ.

"К тому же голландцы, как представители страны – члена НАТО, не могли бы принять решение провести такую операцию без одобрения всех государств – членов этого военного блока… Поэтому, если бы спецназ Нидерландов оказался бы в районе крушения MH17 и ему довелось бы вступить в бой с россиянами, тут и до Третьей мировой было бы недалеко. И эта война началась бы на территории Украины", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

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