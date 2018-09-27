В Украине проверят все минометы "Молот": Луценко дал указание

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил "Укроборонпрому" и Министерству обороны Украины провести ревизию всех имеющихся минометов "Молот".

Об этом он заявил на заседании оборонного комитета, комментируя инциденты со взрывами миномета "Молот" в зоне проведения Операции Объединенных сил и на Ривненском полигоне.

Генпрокурор также поручил провести гарантийное обслуживание вооружения, отметив, что наибольшие проблемы сейчас с предохранителями, их нужно заменить, а также с пусковым узлом.

Миномет "Молот"

"Главное – просил бы комитет принять решение обратиться в Минобороны и "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом - производителем", - отметил он.

Конструкторский коллектив просят оценить техническое состояние миномета и внести в техническую документацию соответствующие правки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался миномет "Молот", в результате которого пострадало двое военнослужащих.

Это не первый несчастный случай с минометом "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский. Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва "Молота".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.