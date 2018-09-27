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В Украине проверят все минометы "Молот": Луценко дал указание

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Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил "Укроборонпрому" и Министерству обороны Украины провести ревизию всех имеющихся минометов "Молот".

Об этом он заявил на заседании оборонного комитета, комментируя инциденты со взрывами миномета "Молот" в зоне проведения Операции Объединенных сил и на Ривненском полигоне.

Генпрокурор также поручил провести гарантийное обслуживание вооружения, отметив, что наибольшие проблемы сейчас с предохранителями, их нужно заменить, а также с пусковым узлом.

Миномет

Миномет "Молот"

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"Главное – просил бы комитет принять решение обратиться в Минобороны и "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом - производителем", - отметил он.

Конструкторский коллектив просят оценить техническое состояние миномета и внести в техническую документацию соответствующие правки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался миномет "Молот", в результате которого пострадало двое военнослужащих.

Это не первый несчастный случай с минометом "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский. Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва "Молота".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв "Молота" на полигоне
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Объект
миномет Молот
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Из вчерашнего выпуска газеты Нью-Йорк таймс: Вчера к известному психоаналитику г. Нью-Йорк за неотложной помощью обратился Генсек ООН Антониу Гуттериш. Неожиданному визитеру помощь потребовалась после его столкновения у туалета в здании он со странного вида мужчиной в помятом пиджаке. Человек. от которого разило смесью лука и перебродившего пива, сунул в руки Генсека пару смятых листков и сообщил, что с сегодняшнего дня Украина больше не дружит с Россией. Ошалевший Генсек заявил, что думал, что Украина с Россией воюет уже 4 года. Неожиданного ловким движением незнакомец вытащил из заднего кармана брюк сложенную вчетверо карту европейской части России и заявил, что, воюет, но не везде. Указав засаленным пальцем на Липецкую область, он заявил, что с ней Украина не воюет, так как там живут дружелюбные и самое главное, работящие люди. Также Украина не воюет с Курской областью. "Климкин просил" - застенчиво сказал незнакомец, после чего быстро удалился в виду приближавшихся русских журналистов
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Зачем, ведь сказали что проблема с советских минах, оставляйте как есть!
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