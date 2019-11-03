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3 ноября • обновлено в 10:38
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В центре Львова испуганный конь тяжело травмировал ребенка

1.3т Читать материал на украинском

Во Львове, 2 ноября, лошадь испугалась взрывов петард и понеслась через пешеходную часть с прогулочной каретой, снеся скамейку, на которой сидела 15-летняя девочка.

По данным издания ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Екатерину Рыбий, в результате ЧП пострадали два человека (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, инцидент с лошадью произошел вечером, около 18:30. У 15-летней девушки медики констатировали открытый перелом ноги, пострадавшую госпитализировали. Кем был второй раненый – точно неизвестно. Предположительно, им оказался фирман кареты.

Лошадь снесла лавку во Львове из-за петард

Лошадь снесла лавку во Львове из-за петард

facebook/igor.zinkevych

Новости
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На место происшествия вызвали ветеринара, который должен осмотреть лошадь, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Часть лавки пришлось разрезать, чтобы достать животное.

По данным журналистов, карета принадлежит "Каретному двору", владелицей которого является львовянка Валентина Банас. Она отказалась от комментариев. Позже раненого коня забрали с места ЧП.

Карета, которую тянула лошадь во Львове

Карета, которую тянула лошадь во Львове

facebook/igor.zinkevych

ЧП с лошадью во Львове

ЧП с лошадью во Львове

facebook/igor.zinkevych

Спасатели разрезали часть лавки, чтобы достать лошадь

Спасатели разрезали часть лавки, чтобы достать лошадь

facebook/igor.zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Ривненской области трое детей пострадали от взрыва петарды, которую кинули в канализационный люк.

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Место
Украина Львов
Теги
ГосЧС полиция
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