В Тернополе мужчина на обсервации покончил с собой: осталась жена и 4 детей

В Тернополе мужчина, который находился на обсервации в больнице из-за эпидемии COVID-19, совершил самоубийство.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом. Установлено, что погибший 14 апреля вернулся из Польши, где практически проживал последние два года.

"20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. Симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие. Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Мужчина на обсервации покончил с собой

Известно, что погибшему было 39 лет. У него осталась жена и четверо детей. Однако никто к нему в больницу не приходил. В палате мужчина находился один, у него был отдельный санузел и балкон.

Полиция начала расследование, чтобы установить причину суицида.

Напомним, что состоянием на 25 апреля в Тернопольской области зафиксировано 565 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе на праздник Пасхи от коронавируса COVID-19 умерла 43-летняя украинка.

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