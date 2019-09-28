В Сумах прогремел мощный взрыв на заводе: много пострадавших

В Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.
По предварительной информации, пострадали 10 человек. Огонь ликвидировали в 11:55, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
По данным спасателей, взрыв прогремел в 10:51 утра. "Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11: 17 пожар локализовали", – отметили в ГосЧС.
Фото с места ЧП
dsns.gov.ua
"Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы 8 человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации", – заявила начальница отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет УНИАН.
Всего на месте происшествия ЧП работали 26 спасателей и 4 единицы техники ГосЧС.
Отметим, компания "Гуала Кложерс Украина" специализируется на производстве упаковки, изделий из пластмассы и металла, обработке металла и полиграфических услугах.
На заводі з переробки пляшок у Сумах загорівся станок. Постраждали 10 осіб.#новини #ТСН pic.twitter.com/cxa8lHjIp8— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 28, 2019
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на мосту Метро 18 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение.
Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.
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