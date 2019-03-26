В Сумах патрульная поиздевалась над мужчиной и поплатилась. Инцидент попал на видео

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор для экс-инспектора патрульной полиции, превысившей служебные полномочия, безосновательно применив насилие к нетрезвому мужчине.

Об этом информирует пресс-служба городской прокуратуры. Уточняется, что судебное заседание прошло 26 марта.

"Обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием) УК и приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания "лейтенант полиции", — говорится в сообщении.

Скрин видео

Скрин видео

Скандальный инцидент произошел 13 мая 2018 года. Полицейская вместе с напарником избивали мужчину, а также отдавливали ему ноги, пока тот сидел на скамейке возле дома.

При этом потерпевший не оказывал сопротивления. Он, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.

Напомним, ранее были названы имена правоохранителей, запечатленных на нашумевшем видео. Это бывшая лейтенант полиции Ковалева Алина и Бойцун Владислав. После служебного расследования их отстранили от исполнения обязанностей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одессе полицейские Суворовского райотдела задержали прохожего на улице, заковали в наручники и долго избивали, чтобы тот признался в краже. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

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