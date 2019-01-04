В Сумах лифт убил малыша: выяснилась причина трагедии

Поломка лифта в Сумах, из-за которой погиб двухмесячный малыш, была вызвана, скорее всего, неправильным ремонтом, который осуществил ранее механик.

Об этом рассказал начальник местной прокуратуры Валерий Могильный. По его словам, причиной"несанкционированного опускания лифта" при незакрытых дверях стали неправильные действия электромеханика ООО "Міськсумиліфт".

Ранее уже сообщалось, что данный лифт постоянно ломался.

"Скорее всего из-за многочисленных жалоб электромонтер и совершил свои действия - в частности, в неустановленный способ путем присоединения провода к двум клеммам он, по сути, позволил лифтовой кабине двигаться между этажами при незакрытых дверях. Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выходил из лифтовой кабины, кто-то на других этажах снизу просто нажал кнопку вызова, и лифт самовольно отправился вниз. Именно вследствие этого и произошла эта трагедия", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб двухмесячный младенец. Трагедия произошла после возвращения ребенка с дедушкой с прогулки. Когда они выходили из лифта, тот неожиданно оборвался.