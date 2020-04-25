В Черновицком следственном изоляторе утром 25 апреля произошел бунт заключенных. Они забаррикадировались в камерах, сотрудникам СИЗО пришлось применить силу.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По их информации, причиной стало то, что 23 апреля в следственный изолятор приняли больного с подтвержденным COVID-19. Сообщалось, что начальник СИЗО два дня пытался помешать этому, однако на него якобы надавили из Минюста.

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Как рассказал наш собеседник, личный состав СИЗО утром субботы собрали по тревоге. Оказалось, что три камеры забаррикадировались, заключенные стали резать вены. В итоге сотрудникам пришлось применить физическую силу, зачинщиков волнений изолировали.

Источник OBOZREVATEL также сообщил, что сотрудники изолятора начали писать рапорты на увольнение.

"Сегодня уже подано пять рапортов. Обстановка очень накаленная", – добавил он.

Помещение следственного изолятора очень компактное и старое – построено еще в начале XIX века (там находилась австрийская тюрьма). А создать соответствующие условия, чтобы никто больше не заразился, практически нереально.

Черновицкий следственный изолятор Скриншот из видео

По словам источника, в СИЗО Черновцов, как и в большинстве пенитенциарных учреждений Украины, большая проблема с обеспечением масками, защитной спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Соответственно, под угрозой как сотрудники СИЗО, так и заключенные.

СИЗО в Черновцах Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 109 человек за сутки. Председатель ОГА заявил, что если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета. Всего с начала эпидемии на Буковине заразились 1308 человек.

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