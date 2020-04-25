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25 апреля • обновлено в 13:31
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В Черновцах заключенные перерезали себе вены в СИЗО: детали кровавого бунта

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В Черновицком следственном изоляторе утром 25 апреля произошел бунт заключенных. Они забаррикадировались в камерах, сотрудникам СИЗО пришлось применить силу.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По их информации, причиной стало то, что 23 апреля в следственный изолятор приняли больного с подтвержденным COVID-19. Сообщалось, что начальник СИЗО два дня пытался помешать этому, однако на него якобы надавили из Минюста.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как рассказал наш собеседник, личный состав СИЗО утром субботы собрали по тревоге. Оказалось, что три камеры забаррикадировались, заключенные стали резать вены. В итоге сотрудникам пришлось применить физическую силу, зачинщиков волнений изолировали.

Источник OBOZREVATEL также сообщил, что сотрудники изолятора начали писать рапорты на увольнение.

"Сегодня уже подано пять рапортов. Обстановка очень накаленная", – добавил он.

Помещение следственного изолятора очень компактное и старое – построено еще в начале XIX века (там находилась австрийская тюрьма). А создать соответствующие условия, чтобы никто больше не заразился, практически нереально.

Черновицкий следственный изолятор

Черновицкий следственный изолятор

Скриншот из видео

По словам источника, в СИЗО Черновцов, как и в большинстве пенитенциарных учреждений Украины, большая проблема с обеспечением масками, защитной спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Соответственно, под угрозой как сотрудники СИЗО, так и заключенные.

СИЗО в Черновцах

СИЗО в Черновцах

Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 109 человек за сутки. Председатель ОГА заявил, что если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета. Всего с начала эпидемии на Буковине заразились 1308 человек.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
Министерство юстиции Украины тюрьма
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