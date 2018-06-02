В Ровно съемочная группа попала в ДТП : есть жертвы

В Ровно автомобиль со съемочной группой попал в ДТП с междугородним автобусом.

Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла на улице Дубенской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane, осуществляя маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением Киев - Львов.

Вследствие аварии тяжелые травмы получил пассажир легковушки.

"Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он скончался", - сказано в сообщении.

При этом добавляется, что в ДТП также получили травмы водитель Renault (медики диагностировали у него политравму) и 23-летняя пассажирка этого же автомобиля (у нее перелом руки и закрытая черепно-мозговая травма).

Обоих госпитализировали в травматологическое отделение медучреждения.

По информации УНН, пассажирами Renault была съемочная группа - журналист и оператор.

В полиции добавляют, что на момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых пострадала только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

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