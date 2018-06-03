В России задержали еще одного украинца

В России в очередной раз задержали гражданина Украины.

Ему инкриминируют контрабанду запчастей к военной технике, рассказал адвокат Игорь Чудовский в эфире Громадського радио.

"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что вместе с коллегами планирует поездку в Москву. Кроме того, адвокат будет обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь незаконно задержанному.

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