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В России объявили в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

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В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Как сообщает ТАСС, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы избрать заочный арест для Гриценко.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет").

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По данным СК, Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов.

Второй эпизод, пояснили ранее в СК, связан с его призывами в эфире телеканала "112 Украина" 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал, что президент России Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому Украине нужно действовать по примеру Израиля.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Россия
Теги
Новости РоссииСледственный комитет Российской Федерации
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