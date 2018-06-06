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В России автобус с украинцами врезался в грузовик: фото ДТП

1.6тЧитать новость на украинском

В Ефремовском районе Тульской области России микроавтобус "Москва-Донецк" с гражданами Украины столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали 3 украинца, говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

Происшествие произошло примерно в 1:15 среды, 6 июня, на 315-м км, трассы М-4 "Дон".

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У пострадавших ушибы, травмы головы и позвоночника. При этом серьезных травм пассажиры не получили.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они — граждане Украины.

Пропагандистское издание ДАН сообщает, что в аварии пострадала жительница "ДНР". Женщина получила травму позвоночника и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы города Ефремов.

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Место
РоссияТула
Объект
ДТП
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