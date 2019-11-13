"Работает спецназ": в ООС рассказали об "охоте "российских снайперов на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе ни дня не соблюдают режим тишины и постоянно ведут обстрелы украинских позиций. Более того, они присылают в зону боевых действий снайперов-спецназовцев, которые постоянно ведут "охоту" на защитников Украины.

Об этом в репортаже для "5 канала" рассказали бойцы Национальной гвардии Украины, которые несут службу на передовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам воинов, чтобы обезопасить себя от "прилетов" оккупантов, им приходится рыть окопы в человеческий рост со сложными переходами и тоннелями под землей.

К примеру, в октябре позицию НГУ террористы попытались разбить мощнейшим минометным обстрелом и выпустили мины 120 калибра. А в начале ноября они устроили новую провокацию.

"Где-то 15 мин они отправили, там были 12-е вперемешку и 82-е, где-то в районе 8 часов вечера до 10 они работали, накрывали, безуспешно, потому что они косые", – отшучивается боец НГУ с позывным ​"Стрел".

"Все позиции, с которых по нам велся огонь, у нас под прицелом, то есть если по нас ведется огонь, то мы применяем наши огневые средства, прикрываем наших ребят", – добавил нацгвардеец "Арей".

После ответа со стороны украинских защитников террористы немного притихли, однако воины ООС подчеркивают, что терять бдительность здесь нельзя ни на минуту, ведь напротив круглосуточно караулят профессиональные российские снайперы.

"Сюда приезжают российские снайперы-профессионалы. Приезжают представители спецподразделений, они обычно работают ночью, они используют очень дорогую технику для ночного видения, тепловизионную технику. Тактика их работы – это такая типичная тактика российского спецназа. Мы все это изучаем и очень хорошо понимаем, кто стоит против нас", – убеждает "Арей".

Снайпер lastday.club

Боец "Лаки" в свою очередь подчеркнул, что для противодействия российским военным преступникам есть комплекс контрснайперских мероприятий и специально обученные люди, которые также работают и устраняют вражеских снайперов.

Кроме того, украинские Герои пытаются бить оккупантам по нервам и проявлением своего патриотизма. Так, каждое утро над позициями они поднимают два флага – сине-желтый и красно-черный – чтобы напомнить россиянам и их наемникам, на чьей земле они находятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники, которые обороняют Новотошковское в Луганской области, рассказали, что российские войска на Донбассе обстреливают позиции ВСУ, прикрываясь местными жителями.

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