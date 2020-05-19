В селе Фонтанка под Одессой во вторник, 19 мая, в ДТП погиб 10-летний мальчик, который был пассажиром мопеда.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области. Уточняется, что автомобиль и мопед столкнулись возле ТРЦ "Ривьера" в Лиманском районе (чтобы посмотреть видео с места аварии, поскролльте новость вниз).

ДТП в Одессе od.npu.gov.ua

"По предварительной информации, отец мальчика, который был за рулем мопеда, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗом", который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работала полиция. Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле количество ДТП в Украине сократилось сразу на 25%, однако с ослаблением карантина кривая аварий снова пошла в рост.

При этом в 2020 году на дорогах страны погибла уже почти тысяча человек – больше, чем в результате военных действий на Донбассе.

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