В Москве "арестовали" Геращенко: появился первый комментарий нардепа

Нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко назвал свой заочный арест судом Москвы как "высокую оценку борьбы за защиту интересов Украины против российской агрессии".

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook, заявив, что "путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать".

"Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно, все это абсолютный бред", - написал Геращенко.

Он отметил, что терроризм - это то, что делают российские военные и наемники в Украине и Сирии.

"Решение Басманного суда о моем заочном аресте, как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии. Использую все отведенное мне Господом время и все свои способности для того, чтоб укреплять Независимость и обороноспособность моей Родины", - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уголовное дело в отношении Антона Геращенко возбудили еще в 2015 году из-за его записи в соцсети.