В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26
Военный самолет АН-26 ВСУ, который потерпел катастрофу в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Как сообщается на официальном сайте Минобороны, об этом заявил министр Андрей Таран во время общения с журналистами на месте трагедии.
"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – сказал он.
По словам Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.
"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил глава Минобороны.
По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не сам двигатель, а один из его датчиков. Двигатель самолета имел в запасе больше 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.
Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года, но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00. То есть, все шло по плану.
"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", – подытожил Таран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В то же время Офис генпрокурора заявил о 25 жертвах и двух выживших.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.