В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26

Военный самолет АН-26 ВСУ, который потерпел катастрофу в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, об этом заявил министр Андрей Таран во время общения с журналистами на месте трагедии.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – сказал он.

По словам Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил глава Минобороны.

По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не сам двигатель, а один из его датчиков. Двигатель самолета имел в запасе больше 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.

Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года, но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00. То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", – подытожил Таран.

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