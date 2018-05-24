В Мариуполе выстрелили из ручного гранатомета в детскую амбулаторию: опубликованы фото

Мужчина с психическим заболеванием выстрелил ручной гранатой в воздух, обломки которой повредили окно детской амбулатории.

Как сообщает Центральное отделение полиции Донецкой области, пострадавших нет, по факту проходят следственные действия.

МВД

Отмечается, что в Кальмиусское отделение полиции с корпусом от гранаты РПГ-22 в руках пришел 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что пакет с заряженным взрывным устройством оставил неизвестный во дворе заброшенного здания.

"Не долго думая, мужчина выстрелил гранату в воздух, а затем обратился в полицию. Через несколько минут в дежурную часть поступило сообщение о повреждении оконной раме в детской амбулатории и нахождении обломков снаряда. На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.

Как оказалось, мужчина психически болен и состоит на учете в местной психбольнице. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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