В "Л/ДНР" завелись предатели? Стало известно о крупнейших потерях террористов на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе было убито порядка 10 террористов "Л/ДНР".

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, отметив, что помимо двухсотых ВСУ ранили еще примерно 30 боевиков "9-й ошмп морской пехоты".

"И все потери какие-то странные. Вот вроде не по глупости, не по пьяни, а убивают. И как-то зачастили сильно с этим делом ВСУшники", - написал волонтер.

По его словам, российские кураторы "дали по мозгам" так называемому "начальнику штаба" группировки, после чего он начал искать предателей среди подчиненных террористов.

"Впал этот "начальник штаба" в запой и буйство. Ищет предателей и тех, кто сливает информацию. Не верится ему, что это простые совпадения. Избил по пьяни своего заместителя и еще двоих штабных офицеров. Посадил их под замок. Повыбивал двери в кабинетах и перерыл все. Не нашел доказательств измены. Вернулся к избитым и отстрелял над головой своего зама магазин из пистолета. Говорит - все равно найду и разоблачу", - рассказал Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ мощно ударили на Донбассе, ликвидировав очередных оккупантов.