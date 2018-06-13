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В "Л/ДНР" завелись предатели? Стало известно о крупнейших потерях террористов на Донбассе

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В зоне проведения ООС на Донбассе было убито порядка 10 террористов "Л/ДНР".

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, отметив, что помимо двухсотых ВСУ ранили еще примерно 30 боевиков "9-й ошмп морской пехоты".

"И все потери какие-то странные. Вот вроде не по глупости, не по пьяни, а убивают. И как-то зачастили сильно с этим делом ВСУшники", - написал волонтер.

По его словам, российские кураторы "дали по мозгам" так называемому "начальнику штаба" группировки, после чего он начал искать предателей среди подчиненных террористов.

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"Впал этот "начальник штаба" в запой и буйство. Ищет предателей и тех, кто сливает информацию. Не верится ему, что это простые совпадения. Избил по пьяни своего заместителя и еще двоих штабных офицеров. Посадил их под замок. Повыбивал двери в кабинетах и перерыл все. Не нашел доказательств измены. Вернулся к избитым и отстрелял над головой своего зама магазин из пистолета. Говорит - все равно найду и разоблачу", - рассказал Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ мощно ударили на Донбассе, ликвидировав очередных оккупантов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Роман Доник
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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