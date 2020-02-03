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3 февраля • обновлено в 14:37
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В "Л/ДНР" придумали "казнь" для людей с паспортами Украины

2.7т
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Террористы "Л/ДНР" придумали новый метод травли для людей, которые не хотят отказываться от паспортов Украины на временно оккупированной территории.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки узнало, что российские оккупационные администрации давят на граждан шантажом по поводу их зарплат.

Так, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим так называемых "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия так называемого "паспорта "Л/ДНР".

Паспорт Украины

Паспорт Украины

donpress.com

"Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей", – рассказали украинские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины Новости ЛНР ДНР
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Махно Володимир
Махно Володимир
ничего, пусть прессуют! они же так хотели на россию, они же братский народ! пусть пожинают плоды своих желаний!
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1
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фил филька
фил филька
сепар
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0
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фил филька
фил филька
наступило время ох уит ельных историй)
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2
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