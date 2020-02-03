В "Л/ДНР" придумали "казнь" для людей с паспортами Украины

Террористы "Л/ДНР" придумали новый метод травли для людей, которые не хотят отказываться от паспортов Украины на временно оккупированной территории.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки узнало, что российские оккупационные администрации давят на граждан шантажом по поводу их зарплат.

Так, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим так называемых "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия так называемого "паспорта "Л/ДНР".

Паспорт Украины donpress.com

"Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей", – рассказали украинские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на временно-оккупированных территориях Донбасса террористы так называемой "ДНР" арестовывают людей с украинскими паспортами. Эту информацию подтвердили даже в пабликах оккупантов.

Тем временем террористы, которые воевали против Украины, в последнее время спокойно легализуются на мирной территории. Они "чистят" свою биографию, удаляют фото в соцсетях и спокойно живут в свободной Украине.

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