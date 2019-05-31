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В "Л/ДНР" готовят ликвидацию главарей: что известно

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В "Л/ДНР" планируется ликвидация представителей высшего руководства "республик".

Такие слухи распространяются в "МГБ Л/ДНР". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Свернуть все хотят на так называемых украинских диверсантов, которых разыскивают террористы.

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"Обращение к Зеленскому": жители "Л/ДНР" просятся в Украину

"В "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства". Среди рядового состава в обоих "МГБ" распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "Л/ДНР", — сообщил Тымчук.

Главари "ДНР" и "ЛНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин

Главари "ДНР" и "ЛНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин

da-info.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидеры террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник посетили Москву, где встретились с новым кремлевским куратором оккупированных территорий Донбасса Михаилом Бабичем.

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Персоны
Дмитрий ТымчукЛеонид ПасечникДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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