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"В Крыму будет бойня": в сети припомнили пророчество о войне России

2.5тЧитать новость на украинском

Первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев еще в 1995 году предсказал агрессию РФ в Украине.

Видео, на котором снято интервью с Дудаевым, на своей странице в Facebook поделился российский журналист Александр Тверской.

"Каждое слово о России, каждая характеристика: безжалостно точные, пророческие и актуальные по сей день", - подписал кадры журналист.

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"В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Россия по сути дела рэкетир. Она угрозами, танками выбивает себе деньги, грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то пусть дает деньги", - рассказал в интервью Дудаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был озвучен тревожный прогноз по Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеАннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персона
Александр Тверской
Место
Украина
Объект
видео
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Попова Ольга
Попова Ольга
НУ ЧЕЧЕНЫ НАКАЗАЛИ РУСО-СОБАКО ЖЕЛЕЗНО , ПЛАТИТ ИМ ПУЦЯ ЗОЛОТОМ И МНОГО !
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
livejournal.com/4358787
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