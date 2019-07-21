В Киеве женщина притворилась мертвой на избирательном участке: инцидент попал на видео

В Киеве на одном из участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду избирательница притворилась мертвой, потому что забыла свой паспорт.
Соответствующее видео, снятое очевидцем курьезного инцидента, опубликовано "112 Украина". Где именно это произошло, не сообщается.
О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.
Курьез на участке
Скрин видео
На кадрах видно, как женщина буквально на секунду наклоняется над столиком регистрации граждан для участия в голосовании. После этого она, громко крича, демонстративно вздрагивает и падает на пол.
Известно, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге эта гражданка, пока не сообщается.
Как писал OBOZREVATEL:
21 июля 2019 года в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории страны в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.
Выборы также стартовали на заграничных участках. Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии.
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По состоянию на 16:00 21 июля явка избирателей на выборы составила 33,74%.
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