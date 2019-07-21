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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Киеве женщина притворилась мертвой на избирательном участке: инцидент попал на видео

8.7т Читать материал на украинском

В Киеве на одном из участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду избирательница притворилась мертвой, потому что забыла свой паспорт.

Соответствующее видео, снятое очевидцем курьезного инцидента, опубликовано "112 Украина". Где именно это произошло, не сообщается.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Курьез на участке

Курьез на участке

Скрин видео

На кадрах видно, как женщина буквально на секунду наклоняется над столиком регистрации граждан для участия в голосовании. После этого она, громко крича, демонстративно вздрагивает и падает на пол.

Известно, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге эта гражданка, пока не сообщается.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
голосование политика видео курьез
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