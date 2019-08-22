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В Киеве решают судьбу участников массовой стрельбы: появились первые кадры из суда

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В четверг, 22 августа, Голосеевский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела касательно стрельбы между сотрудниками "Муніципальної варти" и охранной организации "Левый берег".

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Стало известно, что первым перед судом предстал подозреваемый Сергей Лещенко. Следователи потребовали избрать ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

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В Киеве решают судьбу участников массовой стрельбы

В Киеве решают судьбу участников массовой стрельбы

Fаcebook "Киев Оперативный"

Отметим, судебное заседание затянулось до ночи. Подробности пока неизвестны.

В Киеве решают судьбу участников массовой стрельбы

В Киеве решают судьбу участников массовой стрельбы

Fаcebook "Киев Оперативный"

Суд по делу стрельбы в Голосеево

Суд по делу стрельбы в Голосеево

Fаcebook "Киев Оперативный"

Напомним, по информации пресс-службы КГГА, конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муніципальної варти" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

При попытке наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

Все подробности об участниках происшествия читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

  • Стало известно, что к стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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