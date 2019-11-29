В ход пойдут Буки! ЗСУ подготовили жесткий удар на провокации России на Донбассе

Военнослужащие ВСУ заявили о намерении сбивать российские беспилотники в случае, если те будут залетать со стороны аннексированного Россией Крыма.

Стрелять они собираются из зенитно-ракетных комплексов Бук-М1. Об этом сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает "Крым.Реалии".

"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами его сбивать. Если речь идет о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты", – сказал он.

ВСУ собираются стрелять в ответ на провокации России на Донбассе

По его словам, Бук-М1 часто применялся к указанным беспилотным летательным аппаратам, поскольку российские войска предоставляли существенную угрозу украинским военным на Донбассе.

"Были случаи, когда враждебные беспилотники сбивали и вертолеты армейской авиации – Ми-24", – заверил Игнат.

Отмечается, что Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, особенно для уничтожения российских "Орлана" и "Форпоста". Кроме этого, утверждают украинские военные, беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили секретные документы "ДНР". В них говорится о составе войск противника и их дислокации.

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