В Хмельницком 19-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, распылила слезоточивый газ в лицо патрульным. Последние получили химические ожоги глаз.

Девушка задержана, сообщается на сайте МВД. Инцидент произошел 10 июня около 21:00 на проспекте Мира, когда полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили Mercedes-Benz под управлением 22-летнего местного жителя.

Сразу после остановки из авто вышел водитель и двое его пассажиров. Молодые люди вели себя агрессивно. Также полицейские заподозрили, что компания находилась в состоянии наркотического опьянения, что впоследствии подтвердилось в медицинском учреждении.

В ходе конфликта из машины выбежала 19-летняя пассажирка, жительница Винницкой области, и применила против полицейских баллончик со слезоточивым газом.

В Хмельницком девушка под наркотиками обожгла глаза патрульным Пресс-служба Нацполиции

Копы вызвали на место следственно-оперативную группу Заричанского отделения полиции, сами же были вынуждены обратиться за медпомощью. Врачи диагностировали у сотрудников полиции химические ожоги конъюнктивы первой степени.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ей объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы.

По заключению врача, на момент совершения преступления девушка находилась под действием наркотиков.

Задержанная Пресс-служба Нацполиции

На 22-летнего водителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) и постановление по ч. 1 с. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов), а на двух пассажиров 1995 и 1996 рождения – протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Авто, которое остановили патрульные Пресс-служба Нацполиции

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