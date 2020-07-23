В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"

Неизвестный в балаклаве ограбил в Харькове отделение "Укрпочты".

В четверг, 23 июля, неизвестный мужчина в балаклаве, угрожая избить кассира палкой, ограбил отделение "Укрпочты" в Харькове и скрылся.

Об этом сообщили на сайте управления Национальной полиции Харьковской области. Злоумышленник похитил около 30 тысяч гривен.

Разбойное нападение на работников "Укрпочты" произошло после 16:00 на улице Льва Ландау в Немышлянском районе.

Преступник заставил кассира открыть сейф, а затем запер его вместе с другим сотрудником в подсобке.

Злоумышленника, который скрылся в неизвестном направлении, разыскивают наряды полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля в Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение на отделение "Укрпочты". Преступник открыл огонь из короткоствольного оружия.