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В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины. Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
4,8 т.
В Харькове за гаражом нашли завернутое в ковер тело мужчины

В Харькове за гаражом нашли завернутое в ковер тело мужчины.

В субботу, 18 июля, в Немышлянское отделение полиции Харькова сообщили о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Facebook. Информация поступила от местной жительницы около 7:15.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты.

“Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет", – рассказали в полиции.

Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время работники полиции устанавливают личность и обстоятельства смерти.

Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет

Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет (Facebook полиции Харьковской области)

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа (Facebook полиции Харьковской области)

На месте происшествия работали криминалисты

На месте происшествия работали криминалисты (Facebook полиции Харьковской области)

Работники полиции устанавливают личность погибшего

Работники полиции устанавливают личность погибшего (Facebook полиции Харьковской области)

Тело мужчины в ковре обнаружили за гаражом

Тело мужчины в ковре обнаружили за гаражом (Telegram-канал Харьков тут ПЗДЦ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 29 июня в посадке обнаружили тело мужчины. На теле виднелись следы гари, а его голова была присыпана землей.

УкраинаХарьковубийствополиция
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