В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины. Фото

В Харькове за гаражом нашли завернутое в ковер тело мужчины.

В субботу, 18 июля, в Немышлянское отделение полиции Харькова сообщили о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Facebook. Информация поступила от местной жительницы около 7:15.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты.

“Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет", – рассказали в полиции.

Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время работники полиции устанавливают личность и обстоятельства смерти.

Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет (Facebook полиции Харьковской области)

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа (Facebook полиции Харьковской области)

На месте происшествия работали криминалисты (Facebook полиции Харьковской области)

Работники полиции устанавливают личность погибшего (Facebook полиции Харьковской области)

Тело мужчины в ковре обнаружили за гаражом (Telegram-канал Харьков тут ПЗДЦ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 29 июня в посадке обнаружили тело мужчины. На теле виднелись следы гари, а его голова была присыпана землей.