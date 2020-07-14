В Харькове мать убила ребенка и себя. Фото sq.com.ua.

В Харькове 37-летняя женщина покончила с собой после того, как задушила собственного 10-летнего сына.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области. Трагедия произошла 13 июля около 20:10 по адресу переулок Тбилисский.

По данным правоохранителей, женщина сперва задушила своего ребенка, а затем порезала себе вены и умерла от кровопотери. На месте обнаружена предсмертная записка погибшей.

Что именно написано в ней, полиция не уточнила.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который убил собственную жену и ранил ее родителей.