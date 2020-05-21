В Харькове "бойца АТО" обвинили в избиении сироты. Видео 18+

В сеть попало видео избиения молодого парня в Харькове якобы бойцом АТО. Пострадавшим оказался сирота Иван Литвинов.

Видео происшествия опубликовали на странице "netipichnyi_kharkov" в Telegram. В сообщении говорится, что якобы участник боевых действий избил Ивана из-за того, что он представился помощником депутата или участником АТО, но удостоверение оказалось поддельным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Харькове "бойца АТО" обвинили в избиении сироты

Ситуацию прокомментировал местный волонтер Андрей Диденко. На своей странице в Instagram он опубликовал видеобращение, в котором призвал связаться с ним участников АТО и найти "горе-активиста", который избил парня.

Позже стало известно, что Иван находился в нетрезвом состоянии, а до избиения у него возник конфликт с патрульными. Им он тоже якобы показывал просроченное удостоверение помощника депутата городского совета. Откуда потом взялся "боец АТО", избивший парня, неизвестно.

Иван Литвинов "netipichnyi_kharkov" в Telegram

Иван Литвинов "netipichnyi_kharkov" в Telegram

Иван Литвинов "netipichnyi_kharkov" в Telegram

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина избил человека и покончил с собой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!