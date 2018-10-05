В Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро: детали спецоперации

В Харькове на одной из станций метро правоохранители задержали участников преступной схемы - полицейских, которые путем вымогательства получали средства от пассажиров, угрожая им, применяя моральное унижение и физическую силу.

Операцию провели оперативники внутренней безопасности в сотрудничестве с Главным управлением областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, передает пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Информацию о систематическом вымогательстве взяток сообщили оперативникам Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Скрин видео npu.gov.ua

Скрин видео npu.gov.ua

"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от лиц деньги. Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции", - сказано в сообщении.

Копов задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ приняли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы за непривлечение к административной ответственности. По факту данного правонарушения начато уголовное производство.

Скрин видео npu.gov.ua

Задержанным объявлено подозрения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога, заместителю начальника - круглосуточный домашний арест.

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"Руководство и весь личный состав полиции Харьковщины считают недопустимыми действия своих коллег, дискредитирующих честь и достоинство правоохранителей, добросовестно выполняют возложенные на них обязанности", - подытожили в полиции.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали факты вымогательства.

"Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий. Очень часто такие "превышения" сопровождались избиениями обычных пассажиров харьковского метро", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября в Донецкой области при получении взятки был задержан начальник одного из городских отделений полиции. При этом мужчина имеет государственные награды, ранее служил в "Беркуте" и батальоне "Харьков".