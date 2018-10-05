МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро: детали спецоперации

4.3тЧитать материал на украинском

В Харькове на одной из станций метро правоохранители задержали участников преступной схемы - полицейских, которые путем вымогательства получали средства от пассажиров, угрожая им, применяя моральное унижение и физическую силу.

Операцию провели оперативники внутренней безопасности в сотрудничестве с Главным управлением областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, передает пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Информацию о систематическом вымогательстве взяток сообщили оперативникам Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Новости
Залил пол кровью: в полиции раскрыли неожиданные детали ЧП в метро Харькова
В Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро: детали спецоперации

Скрин видео

npu.gov.ua

В Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро: детали спецоперации

Скрин видео

npu.gov.ua

"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от лиц деньги. Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции", - сказано в сообщении.

Копов задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ приняли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы за непривлечение к административной ответственности. По факту данного правонарушения начато уголовное производство.

Новости
В Сумах полиция попала в скандал из-за полуголых девушек: видео 18+
В Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро: детали спецоперации

Скрин видео

npu.gov.ua

Задержанным объявлено подозрения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога, заместителю начальника - круглосуточный домашний арест.

Новости
В Киеве полиция остановила авто с нардепом

"Руководство и весь личный состав полиции Харьковщины считают недопустимыми действия своих коллег, дискредитирующих честь и достоинство правоохранителей, добросовестно выполняют возложенные на них обязанности", - подытожили в полиции.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали факты вымогательства.

"Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий. Очень часто такие "превышения" сопровождались избиениями обычных пассажиров харьковского метро", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября в Донецкой области при получении взятки был задержан начальник одного из городских отделений полиции. При этом мужчина имеет государственные награды, ранее служил в "Беркуте" и батальоне "Харьков".

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Объекты
Национальная полиция Украиныполицияметровзяткавидео
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ловити майже навчилися, тепер на самому вищому рівні, законодавчо, треба прийняти постулат, що головне щоб кримінальні, політично-економічні, законники - рецидівісти не могли принципово ніколи нашкодить суспільству. Почну з далека, у арабському світі крадіям відрубали руки, чим переводили їх у касту жебраків - мітили їх. Я за те щоб вищих чиновників медикамеетозно робили дебілами у тюрмі - ну спочатку хоч одного дерибатора хоч посадіть. Я за те щоб звичайним зекам вживляли чіп який усім розповість що за людина поруч із ними (за не важкі злочини років через 10 можна і не показувати). А зараз пенітанциарна система займається догмативним виправленням - хріново займається.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Кожедуб Руслан, - ва6їаз лі6ед.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
такое творится по всей Украине-эксперты! опг порошенко на зону
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги