"Мир" отменяется: в Госдуме проговорились о планах по Донбассу

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников случайно признался, что оккупанты не намерены выводить террористические группировки с Донбасса и возвращать Украине контроль над границей.

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террористы на Донбассе "Цензор.НЕТ"

"Какой дурак выведет оттуда вооруженные формирования? Ну какой? Эти люди, которых мы называем вооруженные формирования, или вы называете, они воевали за свою свободу все эти пять лет, чтобы сдать это оружие?! И еще лучше – веревку самим себе натянуть, отдать границу с Россией и сказать: "Вешайте нас, убивайте нас!". Ну это глупость", – сказал Калашников, подтвердив таким образом, что Россия не намерена поддерживать никакие мирные инициативы на временно оккупированном востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" предложит свой план по Донбассу.

В первую очередь речь будет идти об обмене пленными, снятии экономической блокады с террористических "Л/ДНР" и возвращении предприятий под украинскую юрисдикцию, новом законе про особый статус Донбасса, разведении вооружения, контроле границы и миротворцах.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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