"Еще не все исчерпали": в Госдуме открестились от "Л/ДНР" в России

Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений и еще не исчерпала все их возможности нормализации ситуации на Донбассе.

Такое заявление озвучил депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о готовности "интеграции" в Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с тем, скандальный российский депутат заявил, что его слова якобы умышленно исказили многие СМИ. Однако он не опроверг факт того, что Россия не может себе позволить присвоить новые территории Украины.

"У меня был любопытный опыт, каким образом можно передернуть и мои слова так, чтобы я сам не узнал то, о чем я говорил. Мне задают вопрос: как вы считаете, Россия собирается сейчас в свой состав включить "Л/ДНР"? Я говорю: нет, ну одну минутку – мы гаранты Минских соглашений, там это не предусмотрено", – сказал Затулин.

Константин Затулин Скриншот видео

По его словам, после этих слов на него посыпался шквал незаслуженных обвинений в том, что он выступает против полного захвата "Л/ДНР" страной-агрессором. Хотя на самом деле главный посыл якобы был в том, что чем дольше Украина не будет выполнять Минские соглашения, тем больше Донецк и Луганск будут привыкать жить без нее.

"Для того, чтобы их убедить туда вернуться, нужно все это выполнить, что там написано. А этого не хотят. Ну зачем же передергивать? Незачем! Да, действительно, Пушилин говорил о том, что люди и он сам хотели бы, чтоб "Л/ДНР" вошли в состав России. Вопрос к нам: в состоянии мы сегодня, отказавшись от Минских соглашений, принять? Я считаю, что мы не исчерпали еще всего этого курса", – подчеркнул Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного круга.

Затулин ответил ему, заявив, что идея вхождения террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной" .

При этом Затулин добавил, что официальная Москва считает "Л/ДНР" частью Украины.

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