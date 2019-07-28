В Германии жестоко убили молодую заробитчанку из Украины: подробности трагедии

В Берлине (Германия) жестоко убили 25-летнюю украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк.

Известно, что преступление произошло в четверг, 25 июля. Об этом на странице в Facebook сообщили коллеги погибшей по кинологическому клубу.

Михайлюк поехала работать на иностранную компанию, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Анастасию. В столице Германии она снимала квартиру, где и было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями.

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Предполагается, что девушку убил владелец жилища, 44-летний гражданин ФРГ. Его уже взяли под арест.

"Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны! Доставка тела состоится позже", – говорится в сообщении.

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталья Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Италии три человека погибли в результате урагана, который наступил после нескольких недель аномальной жары.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!