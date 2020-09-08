В Генштабе оценили вероятность наступления России на Донбассе

В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Россия на масштабное наступление. 112 Украина

Данные украинской разведки не подтверждают, что Россия может пойти в масштабное наступление на Донбассе. Для этого у страны-агрессора сейчас недостаточно сил и средств.

Такое мнение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, все нынешние действия российских оккупантов на востоке якобы имеют лишь провокационный характер.

"Фиксируются факты нарушений. Они заключаются в обстрелах, неприцельных в основном, расширении их позиций в нашу сторону, использовании БПЛА. Также фиксируются вооруженные люди в серой зоне, и дистанционное минирование было несколько раз зафиксировано. Но оно не носит масштабного характера", – заверил Корнийчук.

По его словам, для того, чтобы вести активные наступательные действия, врагу необходимо создать ударные группировки, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов и горючего.

"И сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, этого скрыть невозможно. Мы сегодня фиксируем в их (террористов. – Ред.) подразделениях на передовой неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Корнийчук считает, что провокационные обвинения боевиков имеют целью дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы в Минске, а также создание иллюзии, что Украина якобы не может управлять ВСУ.

"Но ВСУ показывают, что стабильно выполняют поставленные задачи, героически. И они готовы к адекватному реагированию на все проявления", – заверил он.

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