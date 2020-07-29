В Генштабе назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе: счет идет на сотни
Армия Украины.
На Донбассе с начала проведения Операции Объединенных сил небоевые потери среди ВСУ составили 363 человека.
Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ, передает УНН.
"С начала ООС по 17 июля 2020 года – 363 человека (в том числе безвозвратные – 181 человек, санитарные – 182 человека)", – говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, за первые шесть месяцев 2020 года количество небоевых потерь ВСУ в зоне ООС составило 66 человек (в том числе безвозвратные – 31 человек, санитарные – 35 человек).
"За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – 97 человек (в том числе безвозвратные – 47 человек, санитарные – 50 человек)",– отметили в информации.
Отметим, что на Донбассе состоянием на 22 июля в 2020 году погибли 65 украинских военных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начался в полночь 27 июля.
Договоренности о нем были достигнуты 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Экс-командующий Высокомобильных десантных войск ВСУ Михаил Забродский напомнил, что эта попытка прекращения огня на Донбассе станет 17-й за шесть лет войны.