В Гаагу: Фейгин подсказал, как наказать Кремль за выборы в Крыму

Украине стоит апеллировать в международные организации и судебные органы из-за проведения президентских выборов в аннексированном Крыму.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил российский адвокат Марк Фейгин.

"Действительно прозвучали заявления о том, что европейские структуры и ряд стран не признают выборы в Крыму. Хотя мы понимаем, что это ложка дегтя в бочке меда. Как отделить голоса в Крыму от общего результата? Логическим было бы, чтобы выборы не должны быть признаны как таковые. Ввиду того, что в корзине с его голосами находятся голоса с оккупированных территорий. Естественно, что они хотят оставить дверь чуть приоткрытыми, поскольку непризнание выборов ведет к политическим последствиям: вы не признаете Путина и т.д.", - отметил он.

По его словам, этому может поспособствовать и приобщение этого факта к судебному иску в Международном суде в Гааге.

"Украина находится в международном судебном споре в Гааге. Там этом вопрос вполне может быть приобщен относительно того, что нарушения в Крыму продолжаются, и могут быть вынесены новые временные меры. И это может быть основанием для действий со стороны международных организаций, ОНН, ЕС, ПАСЕ и, возможно, самих государств", - подчеркнул он.

Благодаря этому инструменту РФ можно лишить места в ряде влиятельных международных организаций.

"Например, саммит G20. Почему он там присутствует, если он избран нелегитимно, например. Место России в ВТО. Как ВТО защищает интересы международной торговли на территории Крыма, если органы власти на этой территории сформированы незаконно. Я уверен, что нужно просто развивать эту тему", - подытожил юрист.

Как сообщал "Обозреватель", явка крымских татар на так называемые выборы президента РФ в оккупированном Крыму не превысила 10%.