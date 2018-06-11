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В "ДНР" выдали фейк о сбитии самолета с послами ЕС над Украиной

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Террористы Донбасса распространили очередной фейк, на этот раз утверждая, что украинские силовики якобы готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

Как утверждают в пресс-службе "министерства госбезопасности ДНР", в Украине планируют сбить из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса. - Ред.) "Игла" вертолет с европейской делегацией.

Боевики также заявили, что это будет сделано "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".

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Операция якобы планируется на 13-15 июня, когда делегация прибудет на территорию прифронтовых районов по приглашению президента Украины Петра Порошенко, чтобы изучить гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, волонтер развенчал очередной нелепый фейк террористов "ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
фейкиНовости ДНРНовости ДонбассаНовости ЛНРАвиакатастрофа
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