В "ДНР" выдали фейк о сбитии самолета с послами ЕС над Украиной

Террористы Донбасса распространили очередной фейк, на этот раз утверждая, что украинские силовики якобы готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

Как утверждают в пресс-службе "министерства госбезопасности ДНР", в Украине планируют сбить из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса. - Ред.) "Игла" вертолет с европейской делегацией.

Боевики также заявили, что это будет сделано "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".

Операция якобы планируется на 13-15 июня, когда делегация прибудет на территорию прифронтовых районов по приглашению президента Украины Петра Порошенко, чтобы изучить гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, волонтер развенчал очередной нелепый фейк террористов "ДНР".