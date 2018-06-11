В "ДНР" выдали фейк о сбитии самолета с послами ЕС над Украиной

Террористы Донбасса распространили очередной фейк, на этот раз утверждая, что украинские силовики якобы готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.
Как утверждают в пресс-службе "министерства госбезопасности ДНР", в Украине планируют сбить из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса. - Ред.) "Игла" вертолет с европейской делегацией.
Боевики также заявили, что это будет сделано "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".
Операция якобы планируется на 13-15 июня, когда делегация прибудет на территорию прифронтовых районов по приглашению президента Украины Петра Порошенко, чтобы изучить гуманитарную ситуацию на Донбассе.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, волонтер развенчал очередной нелепый фейк террористов "ДНР".
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