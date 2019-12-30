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30 декабря • обновлено в 22:55
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Получили сроки от 10 лет: в "ДНР" решили судьбу украинских школьников-"диверсантов"

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Террористы "ДНР" заявили о помиловании троих подростков из города Ясиноватая (Донецкая область), задержанных в 2016 году и осужденных на сроки от 10 до 15 лет за "диверсионную деятельность".

О намерении выпустить "ясиноватских диверсантов" из-под стражи заявила так называемая омбудсмен "Донецкой народной республики" Дарья Морозова, передает "Радио Свобода".

"Глава "ДНР" сегодня своим указом помиловал трех малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", – цитирует издание Морозову.

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Отметим, по делу "ясиноватских диверсантов" фигурировали семь несовершеннолетних местных жителей: Владислав Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.

Владислав Пазушко, один из подростков, незаконно схваченных в Ясиноватой в 2016 году

Владислав Пазушко, один из подростков, незаконно схваченных в Ясиноватой в 2016 году

Радио Свобода

Последним двум (Белавину и Ковалю) удалось выехать с территории, подконтрольной "ДНР".

Других пятерых незаконно задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности "по заказу спецслужб Украины". На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.

Они якобы совершили "подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ, служебного автомобиля ясиноватского горотдела МВД и других гражданских и военных объектов".

Кого именно из подростков "помиловали", боевики "ДНР" не сообщают. Однако, как удалось выяснить "Радио Свобода", по крайней мере один из ребят не просил помиловать его и заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.

Один из незаконно задержанных подростков Денис Хмеленко

Один из незаконно задержанных подростков Денис Хмеленко

Радио Свобода

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
диверсия дети ДНР Новости ДНР Новости Донбасса террористы "ДНР"
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
СБУ ничем не брезгует, даже вербовкой детей
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