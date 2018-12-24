''В ближайшие дни!'' Захарову накрыл панический страх из-за ''атаки'' ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины из-за того, что "в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям".

Она отметила, что в ведомстве опасаются "развертывания полномасштабной войны" после заявления о переброске дополнительных войск и техники к оккупированным территориям, передает ТАСС.

"17 декабря на встрече со студентами из города Днепр (бывший Днепропетровск) Порошенко подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских подразделений вооруженных сил Украины в Донбасс. Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений", — заявила Захарова.

"Ежедневно поступают новости об усиливающейся активности военных Украины вдоль всей линии соприкосновения, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - добавила она.

Представитель МИД РФ считает, что возможные "агрессивные действия" украинской армии якобы будут направлены против "Л/ДНР" для провокаций и продления военного положения в стране.

"Продление режима военного положения позволит отложить проведение президентских выборов", — уверяет Захарова.

Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал фейковое заявление о "наступлении украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов резко отреагировал на пропагандистскую манипуляцию и назвал слова Лаврова "бредом сивого мерина".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин приказал "руководителям" оккупированных городов и районов готовиться к активным боевым действиям в связи с так называемым наступлением ВСУ.