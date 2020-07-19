В аварии под Мукачево погиб футбольный тренер и двое детей: детали трагедии
В результате ДТП с фурой и Mazda под Мукачево скончался главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет.
Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, эту информацию ему неофициально подтвердили в городской больнице.
"Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda – жена тренера", – заявил он.
Виктор Ряшко. Фото - mfa-munkach.com.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.
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