В аварии под Мукачево погиб футбольный тренер и двое детей: детали трагедии

В результате ДТП с фурой и Mazda под Мукачево скончался главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, эту информацию ему неофициально подтвердили в городской больнице.

"Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda – жена тренера", – заявил он.

Виктор Ряшко. Фото - mfa-munkach.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.