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"Ужасная Украина!" На росТВ цинично использовали раненого ребенка с Донбасса

1.3тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисты разыскали девочку Леру Рассказову, которая пострадала при обстреле в террористической "ЛНР". Они сняли о ней лживый сюжет, в котором обвинили в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Интервью с ребенком и ее мамой показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий передачи Евгений Попов задавал семье наводящие вопросы, чтобы потом использовать их ответы для необоснованного очернения Украины.

"У нас обстрелы происходят почти ежедневно. Это редко когда бывает, что тихо. Даже когда тихо, людям страшно от того, что тишина. Люди уже не могут нормально жить. Все ждут, что что-то должно случиться. Это просто уже невыносимо. Мы хотим жить, мы хотим работать, хотим, чтобы у наших детей было детство", — пожаловалась на войну, которую на самом деле развязала Россия, мать пострадавшей девочки Елена Рассказова.

Жители "ЛНР"

Жители "ЛНР"

Скриншот видео

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Попов лицемерно отметил, что Россия якобы тоже мечтает о том, чтобы у детей Донбасса было детство, и об окончании войны.

Его обвинительную риторику по отношению к Украины подхватила и скандальная соведущая Ольга Скабеева. "Страшная, ужасная и отвратительная Украина в том смысле, что до выборов остается пять дней, и ни один из кандидатов не предлагают вообще никакого реального плана по завершению войны на Донбассе!" — едко отметила пособница путинского режима, который устроил войну на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре российские пропагандисты использовали в своих подлых целях пенсионерку из Донецка, фото которой ранее опубликовал у себя в Instagram спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер, представив ее как жертву российской агрессии.

Рупоры Кремля, в свою очередь, разыскали женщину и сняли с ней сюжет, в котором она, вероятно по их указанию, обвиняет в обстрелах мирного населения ВСУ.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Место
Россия
Тег
Новости ЛНР
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
как смеют жители Луганской области лживо жаловаться на ранения, которые получили от честного обстрела ВСУ, которые для их же блага и спасения?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
..."вероятно по их указанию"? Фу!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Бачок загоняет конкретно и Порох и Зелень предлагают реальный план завершения боевых действий на Донбассе - кацапы выдают всех убийц и коллаборантов, выплачивают репарации, забирают сочувствующих и валят нах*й на немытую.
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